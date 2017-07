Sandra Maischberger: So reagiert die Moderatorin auf Bosbach-Abgang

Er stand auf und ging. Mehrfach hatte Wolfgang Bosbach zuvor gedroht, die Talkunde bei Maischberger am Mittwochabend, in der über die Krawalle am Rande des G20-Gipfels diskutiert wurde, zu verlassen. Immer wieder war er mit der linken Publizistin Jutta Ditfurth aneinandergeraten, die nicht nur ihn,...