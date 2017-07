Nach G20-Krawallen: Bürgermeister Scholz entschuldigt sich

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat sich für das Chaos am Rande des G20-Gipfels entschuldigt und eine harte Bestrafung der Täter gefordert. Es dürfe nicht bei Wut und Fassungslosigkeit über die Gewalttaten bleiben. "Wir müssen die Täter bestrafen." In seiner mit Spannung erwarteten Regierungserklärung übte er aber auch Kritik an den Autonomen im umstrittenen linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora, in dessen Umfeld es zu schweren Ausschreitungen gekommen war. Die CDU-Opposition in der Hamburger Bürgerschaft forderte erneut den Rücktritt des Bürgermeisters.

