Abgewiesene G20-Journalisten: Grüne fordern Aufklärung

Berlin In der Debatte um kurzfristig vom G20-Gipfel ausgeschlossene Journalisten fordern die Grünen im Bundestag umfassende Aufklärung über die zugrundeliegenden Daten. "Bei einem so schweren Eingriff in die Pressefreiheit und Grundrechte der Betroffenen müssen wir genau wissen: Worauf beruhten die Sicherheitsbedenken deutscher Behörden im Einzelnen?" Das sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz der dpa. Es müsse geklärt werden, ob doch Erkenntnisse ausländischer Geheimdienste eingeflossen seien. Dies hatte Regierungssprecher Steffen Seibert zurückgewiesen.

