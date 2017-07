Recep Tayyip Erdogan plant einen „Marsch der nationalen Einheit“

Mit „Demokratiewachen“, Kundgebungen und Ausstellungen wird in der Türkei seit Dienstag an den Putschversuch vor einem Jahr erinnert. Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP rief die Bevölkerung auf, sich in dieser Woche allabendlich auf Plätzen und Straßen zu versammeln. Zum Auftakt der...