G20-Krawalle: Schließung der Roten Flora in Hamburg gefordert

Führende CDU-Politiker verlangen nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels eine Auflösung linksautonomer Zentren wie der Roten Flora in Hamburg. Generalsekretär Peter Tauber sagte am Dienstag im hessischen Bad Orb: „Die Rote Flora gehört aus meiner Sicht geschlossen.“ Bundesinnenminister Thomas...