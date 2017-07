Amt ließ jugendlichen Bombenleger von Salafist betreuen

Der 13-jährige Schüler, der in Ludwigshafen einen Bombenanschlag geplant haben soll, ist mehr als zwei Monate lang von einem Psychologen betreut worden, der selbst Kontakte mit der islamistischen Szene unterhält. Der Leiter des Ludwigshafener Jugendamts, Heinz-Jürgen May, bestätigte am Dienstag...