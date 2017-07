IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi ist offenbar tot

IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi ist nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte tot. Bereits zuvor hatte es immer wieder Berichte über den Tod des Terror-Anführers gegeben. Die in der Regel in ihren Angaben sehr zuverlässige Beobachtungsstelle mit Sitz in London beruft sich...