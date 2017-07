G20-Krawalle: Sigmar Gabriel nennt Union "verlogen"

In der Debatte um die politische Verantwortung für die G20-Ausschreitungen in Hamburg wirft Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) der Union ein „bislang nicht gekanntes Maß an Verlogenheit“ im Wahlkampf vor. „Es ist ein doppelzüngiges ‚Schwarze Peter‘-Spiel gegen die SPD, das die CDU/CSU derzeit...