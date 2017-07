US-Soldat wegen Terrorvorwürfen festgenommen

Honolulu Das FBI hat im US-Bundesstaat Hawaii einen US-Soldaten festgenommen, der der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue geschworen haben soll. Das teilte die Bundespolizei in Honolulu mit. Der 34-Jährige habe versucht, militärische Dokumente an den IS zu geben sowie den Terroristen Ausbildung anzubieten. Er muss sich wegen Terrorismusvorwürfen verantworten. Die Bundespolizei und die Armee hatten über ein Jahr lang gegen ihn ermittelt. Das FBI gehe davon aus, dass der Soldat allein gehandelt habe, hieß es.

