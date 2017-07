Bund sagt Linksextremen Kampf an - 51 Verdächtige in U-Haft

Nach den Gewaltexzessen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg sagt die Bundesregierung Linksextremisten bundesweit den Kampf an. "Die Ereignisse rund um den G20-Gipfel müssen auch eine Zäsur für den Blick auf die Gewaltbereitschaft der linksextremistischen Szene sein", sagte Innenminister Thomas de Maizière. In Hamburg sitzen 51 Verdächtige in Untersuchungshaft. ihnen wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Die Polizei richtet eine Sonderkommission ein, um Gewalttäter und Strippenzieher zur Rechenschaft zu ziehen.