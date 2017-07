De Maizière verurteilt G20-Gewalt: „Unfassbar und empörend“

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Krawalle rund um den Hamburger G20-Gipfel mit scharfen Worten verurteilt. Die „völlig enthemmte“ Gewalt sei „unfassbar und empörend“, sagte der Minister am Montag in Berlin. Die Täter könnten „keinerlei politische Motive in Anspruch nehmen“ für...