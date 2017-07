Laschet warnt Union vor Rechtsruck im Wahlkampf

Düsseldorf Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet rät seiner Partei dringend davon ab, im Bundestagswahlkampf nach rechts abzudriften. "Die Union wird heute und auch in der Zukunft Wahlen nur in der Mitte gewinnen", sagte er dem "Spiegel". "Die These, man gewinne Wahlen, indem man die Tonlage des rechten Rands laut und aggressiv übernimmt," sei durch die NRW-Wahl widerlegt. Nach der Wahl im Mai hatte die CDU zusammen mit der FDP die bisherige rot-grüne Regierung von Hannelore Kraft (SPD) in Düsseldorf abgelöst.

