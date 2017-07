Scholz: Nicht gehaltenes Sicherheitsversprechen bedrückend

Hamburg Nach den schweren Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat Bürgermeister Olaf Scholz eingeräumt, dass er sein Sicherheitsversprechen an die Bürger nicht eingehalten hat. "Das ist sehr bedrückend, dass uns das nicht gelungen ist". Das sagte der SPD-Politiker in einem ARD-"Brennpunkt". Für den größten Polizeieinsatz in der Hamburger Nachkriegsgeschichte seien 20 000 Einsatzkräfte mit aller notwendigen Technik aus ganz Deutschland geholt worden. Trotzdem sei es nicht gelungen zu verhindern, dass sehr brutale Gewalttäter zum Beispiel Autos anzünden.

