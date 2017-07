Nach G20: Trump isoliert - Merkel zufrieden

Hamburg Trotz beispielloser Krawalle auf den Straßen und tiefgreifender Differenzen mit den USA hat sich Kanzlerin Angela Merkel zufrieden mit dem ersten G20-Gipfel in Deutschland gezeigt. "Wir haben in einigen Bereichen durchaus gute Ergebnisse erzielt", sagte sie. Die Krawalle mit Hunderten Verletzten und schlimmen Verwüstungen in Hamburg verurteilte Merkel aufs Schärfste. Sie versprach den Opfern schnellstmögliche Hilfe und Entschädigung. Beim Klimaschutz wurde erstmals bei einem G20-Gipfel ein Dissens in der Abschlusserklärung festgeschrieben, der US-Präsident Trump isoliert.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder