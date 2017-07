G20 in Hamburg – Der schwere Fehler des Olaf Scholz

Es sind genau drei Sätze, die Olaf Scholz so schnell nicht loswerden wird: „Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus“, hatte der Hamburger Bürgermeister vor dem G20-Treffen in seiner Stadt gesagt. „Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei...