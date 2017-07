Bürgermeister Scholz ruft Gewalttäter zum Rückzug auf

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat sich sehr besorgt über die massiven Ausschreitungen in der Hansestadt geäußert - gewalttätige Demonstranten forderte er zum sofortigen Rückzug auf. Er appelliere an die Gewalttäter sich zurückzuziehen und ein friedliches Miteinander in Hamburg weiterhin möglich zu machen, sagte Scholz am Abend in einer Fernseherklärung. Es bedrücke ihn, was viele, die die Gewalt unmittelbar erlebt haben, zu ertragen hätten. In der Nacht hatte es schwere Krawalle in der G20-Stadt gegeben.

