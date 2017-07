Hamburg Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Rande des G20-Gipfels in Hamburg mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan getroffen. Bei dem rund einstündigen Gespräch habe sich Putin für das Engagement der Türkei im angrenzenden Bürgerkriegsland Syrien bedankt, meldete die russische Agentur Tass. Das habe dazu beigetragen, dass "terroristische Gruppen" in Syrien schwere Verluste erlitten und sich die Lage in dem Land verbessert habe.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder