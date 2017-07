Hamburg In Hamburg wird nach der zweiten Krawallnacht in Folge aufgeräumt. Zeitgleich geht der G20-Gipfel in seinen Abschlusstag. Dass sich die Staats- und Regierungschefs in wichtigen Punkten wie Klimaschutz und freier Welthandel einigen können, ist fraglich. Im Schanzenviertel hatten Randalierer in der Nacht über Stunden hinweg in einer Straße gewütet, ohne dass die Polizei eingriff. Es brannten Barrikaden, die Randalierer plünderten Geschäfte. Spezialkräfte griffen schließlich ein.

