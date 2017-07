Krawalle überschatten Start von G20-Gipfel

Hamburg Überschattet von Krawallen hat am Freitag in Hamburg der G20-Gipfel der großen Wirtschaftsmächte begonnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Staats- und Regierungschef am Freitagvormittag am Tagungsort mitten in der Hansestadt. Die G20-Runde will sich heute unter anderem mit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus befassen. Nach einer Krawallnacht war die Lage in der Stadt am Morgen erneut eskaliert. Autos gingen in Flammen auf, die Polizei setzte gegen die Sitzblockade einen Wasserwerfer ein.

