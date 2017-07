Hamburg In Hamburg hat sich die Lage nach einer Krawall-Nacht am Morgen wieder zugespitzt. Vor Beginn des G20-Gipfels demonstrieren hunderte Kritiker an verschiedenen Stellen in der Stadt. Autos brannten, Gewaltbereite griffen ein Revier der Bundespolizei an, Demonstranten blockierten einen wichtigen Knotenpunkt im Hafen. Das erste G20-Gipfeltreffen in Deutschland wird von etwa 19 000 Polizisten geschützt. Seit 6.00 Uhr bis morgen 17.00 Uhr gilt in Teilen der Innenstadt ein Versammlungsverbot.

