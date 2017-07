Merkel trifft vor G20 auf Trump - Polizei rüstet sich für Autonome

Hamburg Einen Tag vor dem G20-Gipfel wird sich Kanzlerin Angela Merkel erstmals in Deutschland mit US-Präsident Donald Trump treffen. Die beiden wollen sich zu einem Vorgespräch zusammensetzen. Es wird damit gerechnet, dass Trump für Streit beim Gipfel sorgen könnte, etwa wegen seiner nationalistischen Handels- und Wirtschaftspolitik. Polizei und Demonstranten rüsten sich unterdessen für die wohl härteste Demonstration rund um den G20-Gipfel. Zur Demonstration "Welcome to Hell" rechnen die Behörden mit 10 000 Teilnehmern, darunter 8000 gewaltbereiten Linksautonomen.

