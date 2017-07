Trump in Polen gelandet

Warschau US-Präsident Donald Trump ist zu seinem Besuch in Polen eingetroffen. Er wird dort heute seinen polnischen Amtskollegen Andrzej Duda treffen und dann bei einem Gipfel der Drei-Meeres-Initiative, einem Zusammenschluss von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern, über Sicherheitsfragen diskutieren. Mit Spannung wird erwartet, ob er dabei die Rolle der USA als Sicherheitsgarant in der Region bekräftigt. Polen, Estland, Lettland und Litauen fühlen sich seit dem Start der Ukrainekrise verstärkt von Moskau bedroht. Trumps Kritik an der Nato hatte für Unruhe gesorgt.