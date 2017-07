Bundeswehr-Soldat stirbt bei Fallschirmsprung in Österreich

Berlin Ein Soldat der Bundeswehr ist bei einem Fallschirmsprung in Österreich ums Leben gekommen. Der 34-jährige Hauptfeldwebel habe zu Ausbildungszwecken an einem Übung mit österreichischen Soldaten teilgenommen, teilte ein Sprecher des Heeres mit. Der Mann sei mit seinem Schirm aus 1500 Metern Höhe aus einem Hubschrauber gesprungen. In Österreich sei eine Flugunfallkommission beauftragt worden, den Hergang zu ermitteln. Nach dpa-Informationen hat sich der Schirm des Soldaten geöffnet.