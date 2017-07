Wer, was und warum – die wichtigsten Infos zu G20

Polizei, Protest und Programm: Der G20-Gipfel in Hamburg dominiert seit Tagen die Nachrichten. Aber wer kommt da in der Hansestadt eigentlich zusammen und warum? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Gipfel.Wofür steht das G in G20?G20 heißt „Gruppe der 20“ und meint die Gruppe der...