Chinas Staatschef Xi Jinping in Berlin

Berlin Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zum offiziellen Auftakt seines Deutschland-Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt worden. Xi trug sich im Berliner Schloss Bellevue in das Gästebuch ein. Danach trifft er mit Kanzlerin Angela Merkel zu politischen Gesprächen und einem gemeinsamen Mittagessen zusammen. Sein Besuch dient auch der Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg. Am Nachmittag wollen Merkel und Xi die zwei neuen Riesenpandas im Berliner Zoo besuchen, die vor wenigen Tagen aus China eingetroffen waren.