Weniger Migranten an Europas Küsten

Rom In der ersten Jahreshälfte sind bislang deutlich weniger Migranten über das Mittelmeer nach Europa gekommen als im gleichen Zeitraum 2016. Doch auf Italien lastet die Flüchtlingskrise stärker als zuvor. Mehr als 85 000 Menschen erreichten die Häfen des Landes, nachdem sie auf hoher See gerettet wurden, wie die Internationale Organisation für Migration mitteilte. Bis Anfang Juli 2016 waren es rund 71 300. Vor dem EU-Innenministertreffen am Donnerstag rief die UN-Migrationsorganisation die Mitgliedsstaaten zu Solidarität mit Italien auf. Österreich droht inzwischen mit Grenzkontrollen.