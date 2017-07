Warum Österreich jetzt über Kontrollen am Brenner nachdenkt

Die Zeichen für eine entspannte Anreise in den Italien-Urlaub stehen in diesem Sommer schlecht. Österreich lässt in der Flüchtlingsfrage wieder die Muskeln spielen. Zeitnah solle die Grenze zu Italien am Brenner kontrolliert werden, hieß es am Dienstag in Wien.Autofahrer müssen dann gute Nerven mit...