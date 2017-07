Kreml: Putin und Trump treffen sich am Freitag in Hamburg

Moskau Das mit Spannung erwartete erste Treffen von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump soll nach Angaben aus Moskau am kommenden Freitag stattfinden. Das kündigte Kremlberater Juri Uschakow der Agentur Interfax zufolge an. Details sind noch nicht bekannt. Putin und Trump werden am 7. und 8. Juli zum G20-Gipfel in Hamburg erwartet. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind wegen zahlreicher Streitthemen so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr.