Manuela Schwesig zur neuen Ministerpräsidentin gewählt

Mecklenburg-Vorpommern wird erstmals von einer Regierungschefin geführt. Der Landtag in Schwerin wählte am Dienstag die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) zur neuen Ministerpräsidentin. Sie erhielt 40 von 70 abgegebenen Stimmen. Die SPD als Seniorpartner in der rot-schwarzen...