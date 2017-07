BKA will Islamisten offenbar mit neuer Einheit überwachen

Das Bundeskriminalamt (BKA) will die Überwachung islamistischer Gefährder einem Medienbericht zufolge mit einer neuen Einheit koordinieren. Dazu werde derzeit am BKA-Standort in Berlin ein neues Sachgebiet im Staatsschutz-Referat aufgebaut, berichtet die „Welt“. Die Einheit solle Gefährder aus ganz...