Trump setzt nach nordkoreanischem Raketentest weiter auf China

Washington Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas sieht US-Präsident Donald Trump weiter in erster Linie China in der Pflicht, Pjöngjang zur Räson zu bringen. Vielleicht werde China erhebliche Maßnahmen gegen Nordkorea ergreifen, um diesen Unsinn ein für alle Mal zu beenden, twitterte Trump. Nordkorea hatte nach Medienberichten erneut eine ballistische Rakete getestet. Sie sei nahe der Grenze zu China im Westen des Landes in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär.

