Bundesweit werden 71 Straftäter per Fußfessel überwacht

In Deutschland werden derzeit 71 Straftäter mit der elektronischen Fußfessel überwacht. Nach einer Auflistung der Länder-Justizministerien, die unserer Redaktion vorliegt, leben die meisten von ihnen (15) in Bayern. In Mecklenburg-Vorpommern wird die Maßnahme bei 13 Straftätern angewandt, in Hessen...