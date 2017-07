Wahlprogramm der Union – Für jeden ist etwas dabei

Angela Merkel fand die Aufgabe überaus interessant. Wann habe man das schon, „so und so viele Milliarden an Freiräumen, wann können sie das schon machen,“ fragte die Kanzlerin und CDU-Chefin am Montag bei der Vorstellung des Wahlprogramms der Union. „Hier können Sie einfach nochmal ein bisschen...