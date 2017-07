Wen die Union mit ihrem Wahlprogramm entlasten will

Man gibt sich selbstbewusst bei der Union. Die Schwesterparteien CDU und CSU legten am Montag in Berlin ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl am 24. September vor. Das 76-seitige Papier trägt schon mal den Namen „Regierungsprogramm 2017 bis 2021. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne...