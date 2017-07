"Protestwelle" gegen G20-Politik gestartet

Hamburg Zur ersten großen Demonstration vor dem G20-Gipfel haben sich in Hamburg gut 4000 Menschen versammelt. Die Polizei rechnet damit, dass die Zahl der Teilnehmer noch steigt. Nach einer rund einstündigen Auftaktveranstaltung zogen die Demonstranten durch die Innenstadt, um ihrem Ärger unter anderem über die Klima- und Handelspolitik der führenden Staats-und Regierungschefs Luft zu machen. Sie führten Transparente mit Aufschriften wie "Planet Earth first", "Kohle stoppen" und "Armut bekämpfen" mit sich. Der G20-Gipfel beginnt am Freitag.

