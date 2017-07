EU-Botschafter demonstrieren auf Vulkan gegen Klimawandel

Quito (dpa) – Auf den Gletschern um Ecuadors Vulkan Antisana haben Botschafter aus EU-Ländern gegen die Umweltzerstörung durch den Klimawandel demonstriert. In eisiger Höhe hielten sie an der Wetterstation des mehr als 5700 Meter hohen Vulkans ein Plakat mit der Aufschrift "Make the Planet green again" hoch, also: lasst uns den Planeten wieder grün machen. Ihr "Protest"-Ausflug fand im Rahmen der europäischen Tage zur Klimadiplomatie statt. Die europäischen Botschafter in dem südamerikanischen Land betonten, die Zusammenarbeit zwischen Europa und Lateinamerika ausbauen zu wollen.

