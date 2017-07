1 / 18

Der Trauerakt von Helmut Kohl in Bildern

Straßburg, Ludwigshafen und Speyer heißen die letzten Stationen von Helmut Kohl. Viele Weggefährten nehmen Abschied vom Altkanzler. Am Samstagmorgen wurde der Sarg aus dem Haus von Altkanzler Helmut Kohl in Oggersheim in einen Leichenwagen getragen.

Foto: dpa