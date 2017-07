Helmut Kohl: Ein einzigartiges Begräbnis

Helmut Kohls letzte Reise wird sich gut zehn Stunden lang hinziehen und ihn an diesem Samstag von Straßburg über Ludwigshafen nach Speyer führen, insgesamt an die 300 Kilometer mit dem Auto, Schiff und Hubschrauber. So einmalig seine Kanzlerschaft war, so einzigartig ist auch sein Begräbnis. 87...