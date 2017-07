Früherer Bundeskanzler Kohl wird beerdigt

Straßburg Zwei Wochen nach seinem Tod wird der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl heute Abend in Speyer beigesetzt. Zuvor würdigen hochrangige Politiker und Staatsgäste bei einem europäischen Trauerakt in Straßburg seine Verdienste. Reden werden dort neben Kanzlerin Angela Merkel unter anderen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Ein Hubschrauber bringt den Sarg dann zurück in Kohls Geburtsstadt Ludwigshafen. Danach bringt ein Schiff den Leichnam Kohls nach Speyer. Im Dom findet dann die Totenmesse statt.

