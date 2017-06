Trump richtet scharfe Worte an Nordkorea

Washington US-Präsident Donald Trump hat sich in scharfen Worten an Nordkorea gewandt. Das "Zeitalter der strategischen Geduld" mit Pjöngjang sei vorüber, dieser Ansatz sei gescheitert. Das sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Die USA behielten sich das Recht vor, sich selbst und ihre Verbündeten zu verteidigen. Der Konflikt mit dem kommunistisch regierten Land gilt als einer der weltweit gefährlichsten. Nordkorea treibt gegen internationalen Widerstand ein Atom- und Raketenprogramm voran.