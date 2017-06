154 Nobelpreisträger fordern Therapie in den USA für todkranken Liu Xiaobo

154 Nobelpreisträger haben Chinas Regierung aufgefordert, die Ausreise des todkranken Dissidenten Liu Xiaobo zu ermöglichen. Der Friedensnobelpreisträger und seine Frau wollten das Land verlassen, um die Krebserkrankung Lius behandeln zu lassen, schrieben die Frauen und Männer in einem Brief an...