CSU-Chef Seehofer gegen "Ehe für alle" - aber für Adoptionsrecht

Regensburg CSU-Chef Horst Seehofer hat sich im Streit um die Ehe für alle offen für das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare gezeigt. Darüber könne man "viel, viel eher reden, als über die Gleichstellung der Ehe", sagte er der "Mittelbayerischen Zeitung". Er habe ursprünglich mal Probleme mit der Tatsache gehabt. Nachdem aber in die Lebenspartnerschaft eingebrachte Kinder auch in dieser gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verbleiben dürfen, gebe es eigentlich keinen durchschlagenden Grund dagegen, sagte Seehofer. Die SPD will morgen eine Abstimmung im Bundestag über die Ehe für alle durchzusetzen - gegen den Willen des Koalitionspartners CDU/CSU.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder