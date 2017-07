News-Blog: Bislang 160 Polizisten bei G20-Krawallen verletzt

G20-Gipfel: Brennende Straßen in Hamburg Hamburg im Ausnahmezustand: G20-Gegner sorgen in Hamburg mit Brandanschlägen für gespenstische Szenen.

Hamburg Wasserwerfer, Randale und Feuerwerk: Die „Welcome to Hell“-Demo war eskaliert. Auch am Freitagmorgen gehen die Ausschreitungen weiter.

Zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg ist die Lage am Freitagmorgen nach einer Krawall-Nacht erneut eskaliert. Hunderte Demonstranten versuchten, in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort der Staats- und Regierungschefs vorzudringen, um den Ablauf des Gipfels zu stören. An verschiedenen Stellen der Stadt gingen Autos in Flammen auf, Demonstranten blockierten einen wichtigen Knotenpunkt im Hamburger Hafen.

Am Vorabend des G20-Gipfels kam es bereits zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Bei der „Welcome to Hell“-Kundgebung gegen das Treffen der großen Wirtschaftsmächte flogen Flaschen, Feuerwerkskörper wurden gezündet, später brannten umgestürzte Mülltonnen und mindestens ein Auto. Die Polizei setzte wiederholt Wasserwerfer und Pfefferspray ein. (dpa)

Alle Entwicklungen zum G20-Gipfel lesen Sie in unserem News-Blog: