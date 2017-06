Wagenknecht lehnt Erdogan-Auftritt in Deutschland ab

Berlin Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, hat die Bundesregierung aufgefordert, einen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland zu verhindern. "Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland Marktplätze oder auch große Hallen dafür bereitstellen, dass jemand für ein Regime wirbt, das Menschenrechte nicht achtet, das sämtliche Werte mit Füßen tritt", sagte Wagenknecht im ARD-"Morgenmagazin". Eine Kundgebung von Erdogan in Deutschland am Rande des G20-Gipfels, der am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfindet, müsse verhindert werden.

