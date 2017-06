Merkel: G20 soll Signal der Entschlossenheit aussenden

Berlin Kanzlerin Angela Merkel erhofft sich vom G20-Gipfel in Hamburg ein "Signal der Entschlossenheit". Die 20 Industrie- und Schwellenländer müssten demonstrieren, dass sie ihre große Verantwortung für die Welt verstanden hätten und diese übernehmen, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wir brauchen die G20 dringender denn je." Als wichtigste Herausforderungen nannte sie den Terrorismus, den Klimawandel und Protektionismus. Merkel hält die erwarteten Proteste beim G20-Gipfel für "mehr als legitim in einer Demokratie". Sie hoffe, dass diese Proteste friedlich blieben.

