Gabriel: Erdogan beantragt offiziell Auftritt in Deutschland

Krasnodar Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat offiziell einen Auftritt in Deutschland am Rande des G20-Gipfels beantragt. "Wir haben seit gestern eine offizielle Anfrage der Türkei." Demnach möchte der türkische Staatspräsident Erdogan rund um den G20-Gipfel zu seinen Landsleuten sprechen, sagte Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem Russland-Besuch in Krasnodar. Er halte es für "keine gute Idee", sagte Gabriel. Es gebe "rund um den G20-Gipfel gar nicht die Polizeikräfte, um die Sicherheit herzustellen". Ein solcher Auftritt passe auch "nicht in die politische Landschaft".

