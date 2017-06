Missbrauchsvorwürfe: Ranghoher Kardinal tritt vorerst zurück

Rom Einer der ranghöchsten Kardinäle im Vatikan, Finanzchef George Pell, legt angesichts von Missbrauchsvorwürfen in seiner Heimat Australien sein Amt vorübergehend nieder. Papst Franziskus habe ihm die Erlaubnis für die Auszeit gegeben, um in Australien seine Unschuld zu beweisen, gab der Papst-Vertraute in Rom bekannt. Die Anschuldigungen seien komplett falsch. In Australien war kurz zuvor ein Ermittlungsverfahren gegen den 76-Jährigen wegen Missbrauchsverdachts eingeleitet worden. Laut Polizei muss Pell am 18. Juli zu einer Gerichtsanhörung in Melbourne.

