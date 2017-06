Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs gegen Vatikan-Finanzchef

Sydney Gegen einen der höchsten Würdenträger der katholischen Kirche ist ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchsverdachts eingeleitet worden. Die Vorwürfe richten sich gegen den australischen Kurienkardinal George Pell - Finanzchef im Vatikan und inoffizielle Nummer drei der Kirchenhierarchie. Wie die Polizei im australischen Bundesstaat Victoria weiter mitteilte, muss Pell am 18. Juli zu einer Gerichtsanhörung in Melbourne erscheinen. In der Vergangenheit gab es Beschwerden über angebliche Fälle von Kindesmissbrauch während seiner Zeit als Priester in Ballarat und als Erzbischof in Melbourne.

