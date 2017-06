Bundestag berät über Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses

Berlin Der Bundestag berät am Nachmittag über den Bericht des 2. Untersuchungsausschusses zur rechtsterroristischen Gruppe NSU. Der Ausschuss kritisiert massive Versäumnisse der Sicherheitsbehörden. So hätten sich die Ermittler zu sehr auf eine Täterschaft von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe konzentriert und mögliche Mittäter nicht ausreichend beachtet. Auch beim Einsatz und der Führung von Informanten aus der rechten Szene sei viel falsch gelaufen. Dem "Nationalsozialistischen Untergrund" werden zehn Morde zwischen 2000 und 2007 zur Last gelegt.

