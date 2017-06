Angela Merkels Showdown bei der „Ehe für alle“

Für die Grünen war es wie im berühmten Silvestersketch „Dinner for one“ – „the same procedure as every ­year“. In den letzten vier Jahren hatten sie im Bundestag immer wieder einen Gesetzentwurf über die „Ehe für alle“ aufgerufen. Und jedes Mal hatten SPD und Union für eine Vertagung votiert, die...